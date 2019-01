Das Bundesheer sucht via Facebook jene Künstler, die in Aigen im Ennstal in riesigen Lettern "Alouette 3" und "Bravo ÖBH" in den Schnee geschrieben haben - großflächig versteht sich.

So sieht das Kunstwerk aus © Bundesheer

Das Bundesheer sucht via Facebook jene Künstler, die in Aigen im Ennstal in riesigen Lettern "Alouette 3" und "Bravo ÖBH" in den Schnee geschrieben haben - großflächig versteht sich. Die Künstler dürften sich am Wochenende betätigt haben. Von einem Hubschrauber aus wurde das Werk sichtbar.

Nach Angaben des Bundesheeres sei man öfter mit speziellen Dankesgrüßen konfrontiert. So etwas Originelles habe man sich aber noch niemand überlegt. "Das freut einen natürlich", so Oberleutnant Wolfgang Schweiger.