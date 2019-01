15-Jähriger versuchte zu Jahresbeginn in Liezen, Mädchen die Handtasche zu entreißen und raubte Handy. Die Polizei konnte ihn nun ausforschen.

15-Jähriger wurde festgenommen (Sujet) © APA/DPA/Deck

Sie hatten gerade ihre Einkaufstour beendet, als zwei Mädchen am 2. Jänner in Liezen auf einen unbekannten jungen Mann trafen, der versuchte, einem von ihnen die Handtasche zu entreißen. Weil das zweite Mädchen daraufhin die Polizei rufen wollte, brachte er das Handy der 16-Jährigen gewaltsam an sich und flüchtete.