Die Lawinensituation ist im Bezirk Leoben akut und auf Warnstufe 5. In Eisenerz wurden im Ortsteil Trofeng Wohnhäuser evakuiert, im Liesingtal sind Seitentäler gesperrt und in Radmer gehen die Vorräte aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Autohaus Ritzinger ist wegen akuter Lawinengefahr im Eisenerzer Ortsteil evakuiert © KK

"Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und dient der Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Es ist so viel Schnee da oben im Kölchgraben und die Lawinenwarnstufe 5 hat uns auch keine andere Wahl gelassen", erklärte die Eisenerzer Bürgermeisterin Christine Holzweber Dienstagabend gegen 21 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte man die Evakuierung von elf Bewohnerinnen und Bewohnern im Eisenerzer Ortsteil Trofeng bereits abgeschlossen. Diese wurden privat und im Erzberg Alpin Resort im Münichtal untergebracht.

Bei der Räumung des Autohauses von Franz Ritzinger sah die Sache anders aus, denn der Eisenerzer betreibt auch eine Werkstatt und diese war voll. "Wir haben so viel wie möglich in Sicherheit gebracht, Autos mit leichten Reparaturen wurden zu den Kunden zurückgebracht. Allerdings mussten wir Fahrzeuge mit Motorschaden und größeren Blechschäden zurücklassen, weil wir sie nicht von den Rampen gebracht haben. Die Gebrauchtwägen stehen alle noch dort, und wir hoffen, dass nichts runter kommt", sagt er Mittwochvormittag.

Franz Ritzinger hofft, dass die Lawine nicht ins Tal kommt Foto © Johanna Birnbaum

Er habe noch Sicherungs-CDs aus dem Büro gemacht und Unterlagen mitgenommen, die wichtig sind. "Wenn die Lawine kommt, dann ist alles weg", so Ritzinger, der auch erklärt, dass es für so einem Fall keine Versicherung gebe. Noch halten sich Existenzängste im Rahmen, weil er hoffe, dass alles gut ausgehe.

Bereits 2008 sei vom Kölchgraben eine Lawine ins Tal gedonnert. "Die hat den ganzen Wald dort mitgenommen und ist so auch langsam gewesen. 60 Meter von den Häusern ist sie stehengeblieben", so Ritzinger, der über Eisenerz hinaus auch für seine große Mineraliensammlung und sein privates Mineralienmuseum am Bergmannplatz bekannt ist. Vor 100 Jahren habe es vom Kölchgraben eine Lawine gegeben, die ein ganzes Haus über hunderte Meter in Richtung Erzberg geschoben habe, so Ritzinger.

Versorgung klappt

Die Versorgung mit Lebensmitteln klappt in Eisenerz. Billa und Spar liefern ihren Nachschub über Oberösterreich oder St. Gallen. Und auch Eisenerzer Unternehmer können auf Hilfe zählen, wie Markus Pump von ZPP Dentaltechnik betont. "Mit Hilfe des Landler Bürgermeisters Bernhard Moser konnten wir wichtige Dentalprodukte zur Post nach Göstling bringen.

Gesperrt wurde Mittwochvormittag der Rundwanderweg im Bereich der Au, ab dem Anwesen Helm und der Eisbahn Lärchenstraße sowie Schloss Geyeregg und im Bereich WSV Sportplatz in Eisenerz.

Keine Entspannung

Auch in Radmer ist keine Entspannung in Sicht, aber es gibt Ideen, die Situation zu bewältigen. Die Lebensmittel reichen in der kleinen Gemeinde noch bis zum Wochenende. "Wir konnten aber erreichen, dass uns Vorräte nach Admont geliefert werden", erzählt Bürgermeister Ludwig Gottsbacher. Er sei der Freiwilligen Feuerwehr Admont und auch Bürgermeister Hermann Watzl sehr dankbar, dass sie schnell und unbürokratisch geholfen haben, Lagerflächen freizumachen.

Videointerview Radmer: "Die Leute können mit der Situation umgehen"

"Ich bin mit der Fliegerstaffel des Bundesheers in ständigem Kontakt. Sobald sich das Wetter bessert und Flüge möglich sind, werden die Lebensmittel zu uns geflogen", so Gottsbacher im dichten Schneefall, der sich erst Freitag legen soll.

Heizöl statt Diesel

Der Diesel reiche noch bis Anfang nächster Woche. "Dann wird es aber bezüglich der Schneeräumung eng. Wir haben noch Diesel in unseren und privaten Depots", so der Ortschef, der stolz und dankbar über den Einsatz der Lawinenkommission und der Feuerwehr sowie freiwilligen Helfern ist. Der Gemeinde-Unimog braucht aber nicht nur Diesel, sondern auch neue Schneeketten, denn "unsere jetzigen wurden schon arg beansprucht." Auch die Schneeketten sind schon in Admont und warten auf den Versorgungsflug durch das Bundesheer.

Geht der Diesel aus, habe er schon eine Idee, allerdings müsse er erst rechtlich abklären, ob diese umsetzbar sei: "Wir könnten dann mit Heizöl fahren. Davon haben wir noch genug in Radmer. Aber, wie gesagt, das muss rechtlich geklärt werden", so Gottsbacher.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.