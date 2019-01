Die Feuerwehren des Bezirkes Liezen sind auch am fünften Tag dieses Jahres mit der Abarbeitung zahlreicher Unwettereinsätze beschäftigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Gröbming wurden Dächer vom Schnee befreit © BFV Liezen

Im von der Umwelt abgeschnittenen Gemeindeteilen von Sölk sind die lokalen Feuerwehren mit Transporten und der Trinkwasserversorgung beschäftigt, nachdem eine Hauptwasserleitung defekt ist. Die Feuerwehr Mössna-St. Nikolai verfügt auch über 13 bestens ausgebildete Feuerwehrsanitäter. Somit gewährleisten die Feuerwehren neben ihren grundsätzlichen Aufgaben hier auch eine infrastrukturelle Grundversorgung und eine medizinische Erstversorgung im Notfall.

In den Nachtstunden kam es auf der B 320 zu einem Unfall in Wörschach. Mehrere Fahrzeuge waren verwickelt. Die Feuerwehr Eselsbach Unterkainisch und die Feuerwehr Bad Aussee mussten auf der B 145 einen Lkw bergen. Auf der Vorbergstraße in Schladming musste ebenso ein Fahrzeug geborgen werden.