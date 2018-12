Der FC Ausseerland betreibt am Brunnerplatz traditionell einen Natureislaufplatz. Als ob die zu warmen Temperaturen und damit das Tauen des Eises nicht genug wäre, wurde nun versucht, den Container vorort aufzubrechen.

Hoher Sachschaden in Altaussee

Kaputte Tür zum Container © KK

Unbekannte haben während der Weihnachtsfeiertage versucht, den Container beim Natureislaufplatz in Altaussee aufzubrechen. Der FC Ausseerland betreibt den Eislaufplatz. Es entstand hoher Sachschaden, da die Türe dabei zerstört wurde. "Das ist wirklich sehr ärgerlich und stimmt bedenklich", so Funktionär Jürgen Hofer.

Schon in der Vergangenheit wüteten Vandalen in Altaussee. So verwechselte ein Unbekannter vor drei Jahren den zu der Zeit ebenso weichen Eislaufplatz mit einer Driftstrecke und die tagelange Arbeit der Vereinsfunktionäre war umsonst.