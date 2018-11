Facebook

Der Dachboden wurde im Bildungszentrum neu adaptiert © KK

Rund 700.000 Euro wurden im Sommer ins Bildungszentrum Nord der Caritas in Rottenmann investiert. Innerhalb von drei Monaten wurde der Dachboden völlig adaptiert. Es entstanden vier Klassenräume, eine Küche und ein Speisesaal. „Wir sind sehr glücklich mit den Möglichkeiten“, erklärte Schuldirektor Jürgen Jenecek im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten in der Paltenstadt, in der die Caritas große Pläne hat. Mit dem Dachboden wurde die Investitionsoffensive abgeschlossen. Erst im Vorjahr war man vom Ortskern an den Stadtrand in das frühere Gebäude des Universitätszentrums gesiedelt (wir haben berichtet).