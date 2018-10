Facebook

Das Rotlicht bei der Kreuzung Trautenfels ignorierte der Lenker © Christian Huemer

Gegen 14.45 Uhr wurde am Sonntag die Polizei von einem Verkehrsteilnehmer verständigt, dass auf der B 320 in Fahrtrichtung Salzburg ein Pkw in „Zick-Zack-Linie“ unterwegs und der Fahrzeuglenker bei Rotlicht der Ampel in Trautenfels über die Kreuzung gefahren sei.

Der Pkw-Lenker, ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Murtal, wurde von einer Polizeistreife im Bereich der Osteinfahrt Gröbming angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der 38-Jährige alkoholisiert bzw. durch Suchtmittel beeinträchtigt sein könnte.

Nicht nur der Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Ein Schnelltest auf illegale Suchtmittel verlief ebenfalls positiv. Bei der Durchsuchung des Autos wurden etwa 260 Gramm Marihuana-Blüten im Straßenverkaufswert von mehreren Tausend Euro sowie eine Digitalwaage vorgefunden und sichergestellt. Der 38-Jährige wurde angezeigt.