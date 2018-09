Facebook

Rechts die Sonne, im Schatten links läuft die Schneekanone - probeweise © Galsterbergalm

Wer dieser Tage etwas früher aus dem Haus muss, der benötigt oft schon einen Eiskratzer fürs Auto. Die kalten Temperaturen, die sich vor allem an schattigen Plätzen bis weit in den Tag halten, sind erste Vorboten des Winters. Das nützt man derzeit auch auf der Galsterbergalm. Das Familienskigebiet in Pruggern hat die Schneekanonen bereits angeworfen.

Noch werden nicht die Pisten beschneit. "Wir testen derzeit, ob alles funktioniert. Schnee kann man nicht genug haben", heißt es, denn: "Vorfreude ist die schönste Freude!"