Sieben Tote, zahlreiche Verletzte als Übungsszenario © BFV Liezen/Esposito

Mit zwei Autos kollidiert ein Zug am Bahnübergang in Trautenfels, sieben Pkw-Insassen sterben, es gibt zahlreiche Verletzte: Das war die Annahme für eine Großübung, die am Samstag in Trautenfels abgehalten worden ist. Daran beteiligt waren rund 130 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren und dem Roten Kreuz sowie Verantwortliche der ÖBB, der Bezirkshauptmannschaft und Mitglieder des Kriseninterventionsteams.

Als Beobachter fungierten Mario Lindner, NAbg. und Bezirksstellenleiter-Stellvertreter des Roten Kreuzes, Katastrophenschutzreferent Christian Gebeshuber, Bereichsfeuerwehrkommandant Heinz Hartl, der zuständige Abschnittskommandant Raimund Rojer, Philipp Weißenbacher von der Alarmzentrale Florian Liezen, Bezirksrettungskommandant Bernhard Gugl und Patrick Marschall-Schranz, ÖBB-Sicherheitsbeauftragter.

Im Anschluss an die Übung wurde eine kurze Nachbesprechung abgehalten, "aus der eindrucksvoll hervorging, dass alle Vertreter der eingesetzten Organisationen ein äußerst positives Resümee ziehen konnten", hieß es seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Liezen.

32 Taucher waren ... Foto © LFV/Meier

Und auch der Grundlsee war am Wochenende Schauplatz einer großangelegten Übung, hier tauchten die Spezialisten des Landesfeuerwehrverbandes ab. 32 Taucher und zwölf Schiffsführer aus der ganzen Steiermark hatten an den drei Tagen der Großübung alle Hände voll zu tun: Sie löschten die „brennende“ MS Rudolf, retteten Passagiere vom Schiff sowie aus dem See – und versorgten zum Abschluss noch einen verunfallten Taucherkameraden.

„Mehrere Passagiere, mitunter durch das Feuer auch schwer verletzt, befinden sich auf dem Schiff – oder sind in Panik ins Wasser gesprungen“. So die dramatische Einsatzmeldung, die von den anwesenden Tauchern und Schiffsführern – mit Hilfe der Kräfte von der FF Gößl und auch vom Roten Kreuz – abgearbeitet werden musste.

Aber es gab auch Grund zum Feiern: Die große Übung der Taucher und Schiffsführer wurde heuer zum 40. Mal abgehalten, begangen wurde das Jubiläum mit einem Festakt in Gößl.

... am Grundlsee im Einsatz Foto © LFV/Meier