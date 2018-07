Schwerer Motorradunfall auf der Schoberpass Straße. Ein Kastenwagen war links abgebogen - in diesem Moment kamen drei Motorradfahrer entgegen. Der erste, ein 65-Jähriger aus Leoben, prallte dagegen und starb. Sein Sohn (34) aus Graz stürzte und wurde schwer verletzt. Der Bruder blieb unverletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team des C99 versuchte noch, das Opfer wiederzubeleben - vergeblich © FF Treglwang

Schrecklicher Unfall Freitagnachmittag auf der Schoberpass Straße (B113) bei Treglwang. Gegen 15.30 Uhr war ein Kastenwagen (in Fahrtrichtung St. Michael unterwegs) auf Höhe der Westeinfahrt nach Treglwang links in die Ortsauffahrt eingebogen. Genau in diesem Augenblick kamen ihm drei Motorradfahrer entgegen. Es waren Vater, Sohn und der Bruder des Vaters.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.