Gratis-Eis gibt's heute für unsere Leser am Kulturhausplatz in Liezen.

Über ein Gratis-Eis dürfen sich unsere Leser morgen, Freitag, freuen © APA/dpa/Weihrauch

Liebe Leser, aufgepasst! Machen auch Sie (fast) nichts lieber, als an einem Sommertag ein Eis zu genießen? Dann trifft sich das gut: Die Kleine Zeitung lädt im Rahmen von „Spür den Sommer“ morgen, Freitag, von 13 bis 14 Uhr zu einer eiskalten Erfrischung ein – in der Fußgängerzone beim Kulturhausplatz in der Stadt Liezen wartet auf Sie ein frisch gefüllter Eisstand.