Für Kinder und Junggebliebene wird am Mittwoch bei der Mid Europe mit „Kids and Cops in concert“ erstmals ein Erlebniskonzert geboten.

Hans Mösenbichler und das Polizeiorchester Bayern laden Kinder zum Konzert © (c) Herbert Raffalt

Warum benötigt ein Orchester einen Dirigenten, was macht ein Komponist oder wie viel Luft braucht man, um eine Tuba zum Klingen zu bringen – diese und viele weitere Fragen werden morgen, Mittwoch, um 10.30 Uhr beantwortet, wenn im Rahmen der Mid Europe zu „Kids and Cops in concert“ in den Congress Schladming geladen wird.

„Wir wollen damit das Live-Erlebnis Musik erfahrbar machen, den Kindern und ihren Eltern das Eintauchen in die spannende Welt der Orchestermusiker und deren Aufgaben ermöglichen“, sagt Hans Mösenbichler, künstlerischer Leiter des Blasmusikfestivals. „Außerdem wollen wir darauf aufmerksam machen, dass die Polizei Freund und Helfer ist, und Hemmschwellen abbauen.“

Das Konzert, das unter der Leitung von Mösenbichler stattfindet, bestreitet das Polizeiorchester Bayern. Durch das Programm führt Philip Haas, der beim Mozarteum-Salzburg-Orchester für Kinderkonzerte zuständig ist. Er begibt sich auf die Suche nach dem schönsten Klang und stolpert dabei über alle möglichen Instrumente und Melodien.

„Für uns ist dieses Konzert genauso wichtig wie jedes Galakonzert, es ist aber eben eines, bei dem man nicht nur Zuhören, sondern auch Mitmachen kann“, erklärt Mösenbichler. Gerichtet ist die Veranstaltung an Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, „es kann aber freilich jeder kommen, der sich für Orchestermusik interessiert“, so der künstlerische Leiter. Vor dem Konzert präsentiert sich ab 9.30 Uhr die Polizei, unter anderem stehen vor dem Congress Einsatzfahrzeuge bereit.

Die 21. Mid Europe, die bis Sonntag in Schladming und in Haus im Ennstal in Szene geht, wird heute um 18.30 Uhr im Congress eröffnet, danach steht ab 19 Uhr erneut das Polizeiorchester Bayern auf der Bühne. Auf die Besucher warten bei der Mid Europe wieder mehr als 30 Hallen- und zahlreiche Freiluftkonzerte, rund 40 Formationen mit 1500 Musikern haben ihr Kommen angekündigt.