In der Gemeinderatssitzung am 21. August dürfte Klaus Neuper (SPÖ) neues Ortsoberhaupt werden. FPÖ-Chef zeigt sich koalitionstreu.

Manfred Ritzinger (re.) tritt zurück, Klaus Neuper (li.) hat alle Chancen nachzurücken © Pliem

Auftrag erfüllt. Die wichtigsten Punkte der Gemeindefusion bis zur Harmonisierung der Abgaben sind abgeschlossen. Jetzt ist es Zeit, dem Nachfolger die Chance zu geben, sich einzuarbeiten“. So begründet Bad Mitterndorfs Bürgermeister Manfred Ritzinger (SPÖ) gegenüber der Kleinen Zeitung seine vom Zeitpunkt her doch überraschende Ankündigung, aus dem Amt auszuscheiden.

Gerüchte über einen möglichen Bürgermeisterwechsel gab es schon lange. Sie führten dazu, dass der Ortschef in der Gemeinderatssitzung Ende vergangener Woche von Egon Hierzegger (Liste Grimmingdialog) genau dazu gefragt wurde. Die Antwort Ritzingers, dem der Rücktritt „nicht leicht fällt“, fiel klar aus: Am 21. August wird in einer extra eingeschobenen Gemeinderatssitzung ein neues Ortsoberhaupt gewählt. Designierter Nachfolger ist Klaus Neuper (SPÖ), der sich im Hinblick auf die neue Aufgabe als Neue-Mittelschule-Lehrer dienstfrei stellen lässt.