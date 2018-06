Überbesetzes Auto kam in Schladming in der Nacht auf Sonntag von der Straße ab und überschlug sich. Sieben Insassen wurden verletzt, für einen 23-Jährigen kam jede Hilf zu spät.

© BFV Liezen/Schlüßlmayr

Am Sonntag gegen 4 Uhr früh hat sich in Schladming in der Steiermark ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein laut Polizei für fünf Personen zugelassener Kombi, in dem acht Personen fuhren, kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Ramsauer Landesstraße ab und stürzte über einen Abhang. Für einen 23-Jährigen endete der Unfall tödlich, die sieben anderen Insassen wurden teils schwer verletzt.

Gelenkt wurde das Auto auf der Ramsauer Straße (L 711) von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Im Fahrzeug befanden sich außerdem noch eine 16-Jährige und sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Unmittelbar vor der letzten Straßenkehre auf der Strecke aus der Raumsau nach Schladming passierte es: Aus ungeklärter Ursache kam der 19-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug stürzte in der Folge über einen steilen Abhang. Nach einem Überschlag kam der Pkw unterhalb der Kehre wieder auf der Straße zum Stillstand.

Ein 23-jähriger Insasse aus Oberösterreich erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass ihm nicht mehr geholfen werden konnte. Der 19-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins LKH Salzburg eingeliefert, die restlichen Mitfahrer kamen mit Verletzungen ins Diakonissenkrankenhaus Schladming.

Da vorerst unklar war, wie viele Personen sich tatsächlich im Pkw befanden, suchte die Feuerwehr das gesamte Gelände nach weiteren Verletzten ab. Im Einsatz standen die Feuwerwehren Schladming, Mandling-Pichl, das Rote Kreuz, Notärzte und die Polizei.

