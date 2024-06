Mit rund 233.000 Hektar seien etwa 70 Prozent des Bezirks bewaldet, man liege damit über dem Steiermarkschnitt von 62 Prozent. Der Wald sei im Bezirk also ein „großes Thema“, so Peter Kettner, Obmann der Landwirtschaftskammer Liezen, beim Pressegespräch am Dienstag anlässlich der „Woche des Waldes“. Im Rahmen der Aktionswoche, die jedes Jahr um diese Zeit stattfindet, wurde am zwischen Liezen und Selzthal gelegenen Hof von Erich Roithner vulgo Gamper über Herausforderungen und Chancen in der Waldwirtschaft diskutiert.