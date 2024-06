Bierzeltauftakt: 35. Frühlingsfest der Pferde

Am 8.6 startete zum 35. Mal das Frühlingsfest der Pferde in Ramsau am Dachstein. Nach einer gemütlichen Wanderung mit musikalischer Begleitung startete am Samstag um 16:00 Uhr der Festzeltbetrieb. Neben Klängen der Trachtenmusikkapelle Ramsau am Dachstein und der „Seidlzupf Musi“ begeisterten „Die Krochledernen“ bis in die frühen Morgenstunden. Als Highlight des Abends wurden die neuen „Dachsteinhoheiten“ präsentiert. Chiara Huber, Anna Gugganig und Sabine Bliem dürfen nun ein Jahr lang die Tourismusregion Schladming-Dachstein bei zahlreichen Events repräsentieren. „Wir sind sehr gespannt, was das Jahr bringt und welche Events wir besuchen dürfen. Auf das Aufsteirern, den Steiermark-Frühling in Wien und das Nightrace freuen wir uns jetzt schon besonders“, so Gugganig.