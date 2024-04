Die weiteste Strecke, die in Österreich ein Mensch bei tiefen Wassertemperaturen geschwommen ist, hat Josef Köberl aus Grundlsee am Wochenende zurückgelegt. „Und es ist die siebtlängste Distanz bei dieser Kälte weltweit“, fügt er hinzu. Rund 2,4 Kilometer waren es in etwa 55 Minuten bei 4,6 Grad Wassertemperatur im Zauchensee (Salzburg).