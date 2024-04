Der Verein Wolfstopp ortet einen „Skandal in der Steiermark“. Denn: Jene Schafbauern aus Ramsau am Dachstein, deren Tiere im vergangenen Sommer einem Wolf zum Opfer gefallen sind, „warten seit einem Dreivierteljahr auf eine Entschädigung. Zahlreiche Urgenzen haben nichts gebracht. Das Einzige, was die Bauern seit Kurzem in der Hand haben, ist eine Schadensnummer“, heißt es in einer Aussendung. Für Gerhard Fallent, Obmann der Initiative, ein empörender Umstand: „Mit einer Schadensnummer können die Schafbauern weder Futter noch Lämmer nachkaufen.“