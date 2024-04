Neues Fest der Landjugend Haus: „Rambazamba am Ennsboden“

Am vergangenen Samstag lud die Landjugend Haus im Ennstal erstmals zu ihrem neuen Fest „Rambazamba am Ennsboden“ ein. Rund 500 Gäste feierten in der Maschinenringhalle in Höhenfeld bei Haus bis in die frühen Morgenstunden.