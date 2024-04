Jetzt wird per Deklaration rasche Senkung des Schutzstatus von Wölfen gefordert

Verein Wolfstopp lud zu Frühlingssymposium in Bad Aussee, wo „Ausseer Deklaration“ unterzeichnet wurde. Damit will man der – wie es heißt – „grob fahrlässigen Politik“ in Sachen Wolf entgegentreten.