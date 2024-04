Heino, Hansi Hinterseer, das Nockalm Quintett oder die Seer - sie alle und noch zahlreiche weitere bekannte Gesichter aus der deutschsprachigen Musikszene haben sich am Donnerstagabend in der Hohenhaus Tenne eingefunden. Sie war zum vierten Mal Schauplatz der Verleihung der smago! Awards Österreich & Südtirol. Neben der Preisverleihung absolvierten die mitwirkenden Künstler und Bands Kurzauftritte auf der Showbühne, durch das Programm führte wie schon in den Vorjahren Marc Pircher.

Feierstimmung in der Hohenhaus Tenne © Daniel Scharinger

Und es gab noch einen zweiten Grund zum Feiern, denn smago! - kurz für Schlagermagazin online - begeht in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Als „very special Guests“ schauten zum Jubiläum des deutschen Magazins The Rubettes feat. Bill Hurd in der Hohenhaus Tenne vorbei. Ihr Welthit „Sugar Baby Love“ wird heuer übrigens 50 Jahre alt.

Chefredakteur Andy Tichler zeigte sich begeistert: „Ein herzliches ‚Vergelt‘s Gott‘ an alle, die zum Gelingen der ‚Silberhochzeit‘ von www.smago.de beigetragen haben. Derart beflügelt, schaffen wir die nächsten 25 Jahre bestimmt auch noch.“