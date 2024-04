Der öffentliche Verkehr im Gesäuse wird auch in diesem Jahr wieder verstärkt: Gemeinsam mit dem Land Steiermark finanzieren die Gemeinden Admont, Altenmarkt, Landl, St. Gallen und Wildalpen zusätzliche Angebote. So wird etwa der Fahrplan des grün-weißen Regiobusses mit den Linien 910 (über Buchau) und 912 (durchs Gesäuse) zwischen 1. Mai und 3. November deutlich erweitert - insbesondere an den Wochenenden und während der Sommer- und Herbstferien auch unter der Woche. „Auch der Fahrplan des Rufbusses 922 von Hieflau nach (Hinter-)Wildalpen wurde ebenfalls bestmöglich optimiert und ist wie jener des Regiobusses online unter verkehrsauskunft.verbundlinie.at verfügbar“, lassen die Verantwortlichen wissen.