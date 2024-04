Die Anfänge waren bescheiden. 2006 startete Stefan Maderebner am elterlichen Bauernhof am Mitterberg mit seinem Unternehmen. „Mein Vater hat dort schon eine Werkstatt gehabt, die habe ich ein bisschen ausgebaut“, erzählt er. Nach zehn Jahren erfolgte der Umzug in die Mitterberger Straße in Gröbming. Seit rund einem halben Jahr ist die Tischlerei Maderebner nun im Gröbminger Gewerbegebiet beheimatet.