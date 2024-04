Schwere Unfälle, oft auch mit Todesopfern, sei man an der B 320 ja leider gewöhnt, aber die Unfalltragödie von Diemlern sei alles andere als ein alltäglicher Einsatz gewesen, erzählt einer jener Feuerwehrmänner, die am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert wurden und tatenlos zusehen mussten, wie eine Frau inmitten mehrerer in Flammen stehender Autos hilflos verbrannte. Das habe alle getroffen, selbst die „harten Hunde“, die normalerweise an vorderster Front mit Schere und Spreizer arbeiten und schon so einiges gesehen haben.