Tragische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Ennstalstraße (B 320) ab. Ein Pkw kam auf Höhe Diemlern (Gemeinde Mitterberg Sankt Martin) in Fahrtrichtung Schladming von der Straße ab und stürzte auf eine Gruppe parkender Fahrzeuge. Die Person wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht aus dem Auto befreien. Mehrere Personen versuchten noch vergeblich zu helfen, beim Eintreffen der um 13.28 Uhr alarmierten Feuerwehren standen jedoch bereits vier Fahrzeuge in Vollbrand, für die eingeklemmte Person kam leider jede Hilfe zu spät.