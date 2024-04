Was ist eigentlich der Status quo bei der Kika-Filiale an der B 320 in Liezen? Man befinde sich in laufenden Verhandlungen zum Verkauf der Immobilie, gibt Matthias Bitzan von der Supernova Invest Auskunft. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Graz hatte knappe zwei Wochen vor dem Insolvenzantrag der Möbelhauskette am 12. Juni 2023 insgesamt 48 Kika/Leiner-Immobilien, darunter die 40 Möbelhäuser, von Rene Benkos Signa-Retail-Gruppe gekauft.