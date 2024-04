503.127 Höhenmeter, rund 3300 Pistenkilometer, 1217 Liftfahrten und 72 Skitage: Auf diese beeindruckende Bilanz des vergangenen Skiwinters kann Adrian Promberger aus Pruggern blicken. In der Top-100-Wertung der Online-Plattform „skiline.cc“ prangt sein Name in der Kategorie „unter 12 Jahre“ im Österreich-Vergleich ganz oben auf der Liste, im europaweiten Ranking ist es Platz zwei geworden. Hier hat er sich nur einem Altersgenossen aus Italien geschlagen geben müssen. „Es war toll, ich habe mich echt gefreut“, antwortet der elf Jahre alte Schüler verschmitzt lächelnd auf die Frage, wie es war, als das Ergebnis festgestanden ist.