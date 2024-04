Binnen weniger Minuten füllte sich am Mittwochabend das Schladminger Klang-Film-Theater. Das Interesse am Vortrag von Anita Gerhardter war so groß, dass sogar zusätzliche Sessel aufgestellt werden mussten, um allen Besuchern Platz zu bieten. Die in Rohrmoos aufgewachsene Leiterin der „Wings for Life“-Stiftung gab einen beeindruckenden Einblick in deren Arbeit. Sie spannte einen kurzweiligen Bogen von der Stiftungsgründung im Jahr 2004 bis zum aktuellen Status vielversprechender Forschungsprojekte.