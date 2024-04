Am Montag um die Mittagszeit war ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit Forstarbeiten im Bereich Obertal beschäftigt. Dabei fiel ein gefällter Baum in die vorgesehene Richtung, streifte jedoch einen anderen Baum. Dieser wurde durch das Zurückschwingen nach der Kollision entwurzelt und fiel in Richtung des Forstarbeiters. Der 43-Jährige konnte sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurde jedoch von einem losen Ast im Kopfbereich getroffen. Der Mann erlitt eine Verletzung im Bereich der Stirn, nachdem der Forsthelm durch die Wucht von seinem Kopf geschleudert worden war.

Ein weiterer Arbeiter verständigte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Der 43-Jährige wurde ins Krankenhaus Schladming gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.