Im „Evelins“ in der Arkade Liezen will man es noch einmal richtig krachen lassen. „Wir sind nicht leise gekommen, wir gehen auch nicht leise“, sagt Maximilian Fritz, der Geschäftsführer des auf Geschenke, Wohndeko und Räucherwerk spezialisierten Geschäfts über den Start des Ausverkaufs am Freitag, der unter dem Motto „One Last Dance“ mit Livemusik und Catering über die Bühne gehen wird.