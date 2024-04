Dass die Frischvermählten Kinder der Berge sind, sieht man an der Hochzeitslocation, der Reiteralm. Aber von Anfang an. „Wir kannten uns schon ewig, da wir beide aus Mönichwald stammen“, verrät uns die Braut. Über den gemeinsamen Freundeskreis wurde der Kontakt enger und 2010 verliebten sich die beiden ineinander.

Den Heiratsantrag machte Christian seiner Katrin 2020 bei der 3-Gipfel-Wanderung am Rippeteck ober dem Spiegelsee. Und so wurde auch die Hochzeit in den Bergen geplant.

Hochzeit in einzigartiger Kulisse

Mit Familie und ausgewählten Freunden wurde im kleinen Kreis auf der Reiteralm die Ehe geschlossen. Fotografin Kathi Hofmeister setzte das Brautpaar auf der Ursprungalm perfekt in Szene und hielt dadurch diesen besonderen Tag für die Ewigkeit fest.

Katrin und Christian auf der Ursprungalm © Kathi Hofmeister Fotografie

Mit dabei war natürlich auch Söhnchen Ben, mit dem die beiden viel Zeit verbringen, egal ob im Tierpark oder am Spielplatz. „Flitterwochen sind derzeit nicht geplant“, lacht Katrin, „wir haben erst gebaut und auf unserer Terrasse ist es mindestens genauso schön.“ Aber den Bergen und dem Ennstal bleiben Katrin und Christian treu. Nachdem Christian ein passionierter Radfahrer ist - er nimmt an der jährlich stattfindenden Alpen-Trophy teil - ist die ganze Familie immer einige Tage im Raum Schladming und natürlich auf den Bergen unterwegs.

Hier geht es zu den weiteren Brautpaaren aus Hartberg-Fürstenfeld!