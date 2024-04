Es begann mit einer Recherche über das Heimathaus seiner Mutter im Ortszentrum in Wörschach. Inzwischen hat Rudolf Greimel ein umfangreiches, 480 Seiten umfassendes Werk über „Die alten Höfe von Wörschach“ herausgebracht, das bei den öffentlichen Präsentationen in der Heimatgemeinde, aber auch in Pürgg bei insgesamt mehreren hundert Gästen auf großes Interesse stieß.