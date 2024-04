Zwei Waldbrände verursachte der Föhnsturm am Ostermontag im Bezirk. Während jener in Großreifling bereits gelöscht ist, beschäftigt jener in Wildalpen immer noch zahlreiche Einsatzkräfte. „Es finden noch Nachlöscharbeiten am Boden statt“, informiert Christoph Schlüßlmayr, der Feuerwehrsprecher für den Bezirk Liezen. „Brand aus“ könne vermutlich aber noch am Freitag, spätestens aber am Samstag gegeben werden.