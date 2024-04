Wenn Steine eine Reise tun, so können sie was erzählen. Und am liebsten tun sie das seit geraumer Zeit in der Facebook-Gruppe „Stoaroas“, deren Mitglieder bunt bemalte Steine an öffentlichen Orten hinterlegen und ihre Reise sodann in den sozialen Medien verfolgen. Voraussetzung: Die Steine werden von anderen „Stoaroasern“ gefunden, die den Fund posten und ihn nach einiger Zeit wieder zur Weiterreise an einem neuen Platz hinterlegen.