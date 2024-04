In Großreifling (Gemeinde Landl) ist der Waldbrand vom Ostermontag besiegt. „Heute machen wir noch kleinere Nachlöscharbeiten, etwa 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz“, sagt Feuerwehr-Bereichssprecher Christoph Schlüßlmayr. Er rechnet damit, dass man am heutigen Mittwoch noch damit fertig werde. Ungefähr 20 Hektar Wald seien bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden.