In Rottenmann gibt es Unmut über die Weise, wie die Nachnutzung des örtlichen Krankenhauses geplant wird, das in ein paar Jahren durch das Leitspital Stainach-Pürgg ersetzt werden soll. 14 Gemeinderäte haben einen offenen Brief geschrieben, gerichtet an Michael Koren, Geschäftsführer des steirischen Gesundheitsfonds. Er erging außerdem an das Land Steiermark, die Kages, Mitglieder des Gemeinderates und den Betriebsrat des Rottenmanner Spitals.