Maria Schoiswohl hat zahlreiche Stopps in den verschiedensten Regionen und Ländern hinter sich, bevor sie endgültig in Bad Aussee „sesshaft“ wurde und vor vier Jahren die Geschäftsführung der Beratungsagentur Kommhaus übernahm. Schon früh zog es sie in die große Welt – während ihrer Zeit im BORG Bad Aussee absolvierte sie ein Schuljahr an einer amerikanischen Highschool.