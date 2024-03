Um 3.55 Uhr in der Nacht auf Karsamstag schrillte die Sirene im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Donnersbach: Ein Osterfeuer in Winklern (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal) war in Brand gesteckt worden. „Weil derzeit alles so trocken ist, hat sich das auf der Wiese ausgebreitet“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Der Hintergrund sei eine Art Streich – Jugendliche dürften den kleinen Haufen trockener Äste angezündet haben.

Der Brand konnte schnell mit dem Hochdruckrohr des Tanklöschfahrzeugs unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Um weitere Glutnester auszuschließen, wurde die Brandfläche mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die FF Donnerschach war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz, außerdem vor Ort eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Irdning. Um 4.15 Uhr konnte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus einrücken.