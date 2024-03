Lokalaugenschein beim Golf & Country Club Schloss Pichlarn in Aigen. Vereinzelt fahren noch Baumaschinen auf, LKW transportieren Aushubmaterial ab, die Arbeiten schreiten zügig voran und sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Bis dahin „wird der Platz als 14-Loch-Platz bespielbar sein“ gibt Bernadette Leitner vom Imlauer-Hotel Schloss Pichlarn Entwarnung, was den gewohnten Start in die neue Golf-Saison Ende April betrifft.