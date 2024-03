Im November startete die Arbeit am Managementplan für den Naturpark Sölktäler. Darin werden die Ziele und Maßnahmen der kommenden Jahre festgelegt, als eine Art gemeinsamer „Tourenführer“. Dazu trafen sich politische Vertreter der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger, die Vereine der Kleinregion, Jagd-, Forst- und Landwirtschaft sowie heimische Touristiker in Stein an der Enns.