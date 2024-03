Nach „Heilkunst“ heißt es in der seit 1959 bestehenden Ennstaler Abteilung des Universalmuseums Joanneum ab sofort also „Mensch, Welt und Ding“. Die neue Sonderausstellung auf Schloss Trautenfels, die auch assoziiertes Projekt der diesjährigen Europäischen Kulturhauptstadtregion Bad Ischl-Salzkammergut ist, läuft heuer bis 3. November und nächstes Jahr von 12. April bis 31. Oktober. Doch was darf man sich unter dem wenig konkreten Titel eigentlich vorstellen?