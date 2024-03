Erneut ereignete sich in der Bezirkshauptstadt ein Unfall mit einer Fußgängerin. Am Montagabend wollte eine 56-Jährige durch parkende Pkws hindurch auf die Ausseer Straße gehen, um diese zu überqueren, heißt es bei der Polizei. Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto stadteinwärts. Gegen 18.45 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und erlitt mehrere Knochenbrüche. Die Rettung transportierte die schwer verletzte Frau in das LKH Rottenmann.