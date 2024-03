Drei geplante Kleinwasserkraftwerke an der Enns schlagen hohe Wellen. Wie berichtet, führt die Energie Steiermark gemeinsam mit der Envesta, dem Energieversorger des Stiftes Admont, gerade Voruntersuchungen an der oberen Enns durch. Sie sollen am Jahresende in eine Machbarkeitsstudie münden.