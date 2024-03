Mutter erzählt: „Er hat noch gesagt, dass er mich lieb hat“

Was bedeutet es für die Familie, wenn jemand an Krebs erkrankt? Und den Kampf am Ende verliert? Maria Kettner aus Bad Mitterndorf erzählt die emotionale Geschichte ihres Sohns und welche Rolle das LKH Hochsteiermark in Leoben darin spielt.