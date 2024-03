Schauplatz eines Unfalls war der Bosrucktunnel auf der A 9 in der Nacht auf Mittwoch: Ein Lenker war in der Oströhre aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Auto gegen die Tunnelwand geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge und blieb auf dem Dach liegen.

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, das Rote Kreuz brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Die Feuerwehren Ardning und Frauenberg, die gemeinsam mit den FF Hall, Selzthal und Spital/Pyhrn an die Unfallstelle gerufen worden waren, errichteten im Bereich des Südportals eine Einsatzleitung, bauten den doppelten Brandschutz auf, führten das Batteriemanagement durch und unterstützen die Asfinag beim Binden der ausgeflossenen Betriebsmittel und beim Reinigen der Fahrbahn.