Montag, halb zwölf und damit kurz vor der neuen Schließzeit der Post in Rottenmann: Es herrscht ein steter Kundenstrom, Briefe und Pakete werden aufgegeben, Geld wird überwiesen. Als es bei einem Kunden etwas länger dauert, bildet sich schnell eine Schlange. „Jetzt können wir am Vormittag Schlange stehen, weil sie am Nachmittag nicht mehr aufsperren“, bemerkt einer der Wartenden. Andere nicken in leicht verärgerter Zustimmung.