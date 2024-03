Reif für die Insel: DJs am Hauser Kaibling

Bereits zum dritten Mal hieß es „Reif für die Insel“ auf der Genussinsel am Hauser Kaibling. Das einheimische DJ-Duo ZOOTAH und DJ SKLU aus Oberösterreich sorgten am Samstag auf 1800 Meter Seehöhe mit ihren Beats für Stimmung im Schnee. Rund 2000 Gäste tanzten im Verlaufe des Tages zu den stimmungsvollen Klängen. Am Berg verzeichnete man mit 10.000 Gästen einen Rekordtag.