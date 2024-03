Seit 2018 stehen sie still, die drei Lifte am Stoderzinken. Ganz hat man in Gröbming die Hoffnung, dass auf dem Hausberg der Marktgemeinde doch wieder Ski gefahren werden kann, aber noch nicht aufgegeben. So erklärte Bürgermeister Thomas Reingruber, man sei nun auf der Suche nach einem Käufer, die Lifte sollen für einen symbolischen Betrag den Besitzer wechseln. Die Zeit drängt allerdings, denn der Abbau der Anlagen steht in den kommenden Wochen bevor.