„Es war immer mein Traum, einen Vintage-Laden aufzumachen“, sagt Hubert Steiner aus Schladming, seit 30 Jahren begeisterter Sammler diverser Raritäten. Nach 42 Jahren, die er in der Skiindustrie tätig war, hat er im vergangenen Jahr schließlich diesen Traum wahr gemacht und ein Geschäft in Gröbming eröffnet. Mehrere hundert Artikel bietet er dort zum Verkauf an - Uhren genauso wie Lampen, Schüsseln, Nierentische, Vasen oder Blumenhocker. Gut 80 Prozent der Stücke stammen aus den 50er, 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts - „das sind meine Favoriten“, erklärt Steiner. Im Angebot hat er aber auch „antike bäuerliche Sachen wie 200 bis 300 Jahre alte Melkeimer oder -schemel, Mundus-Sessel aus den 1910er und -20er Jahren, mundgeblasene Gläser oder alten Trachtenschmuck“.