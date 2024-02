Stolze 227 Jahre alt und seit neun Generationen in Familienhand ist das Großhandelshaus Josef Hofer mit Sitz in Irdning. Nicht minder beeindruckend: Die aktuellen Inhaber dürfen sich größter Zirbenschnaps-Produzent Österreichs nennen. Und: Seit 2005 finden die edlen Tropfen ihren Weg auch über den Atlantik, sind in 49 US-Bundesstaaten erhältlich. So kann Irdninger Zirbenschnaps konsumieren, wer etwa Hawaii sein Zuhause oder Urlaubsziel nennt.

Die Tradition halten derzeit Jürgen, Elke und Julian Haas - unterstützt von einer Mitarbeiterin - hoch. Im Jahr 1998 hat Jürgen Haas das Unternehmen übernommen, und weiß freilich viel über die Geschichte des Handelshauses zu berichten. Die Familie stammt aus St. Johann im Pongau, hat im Zuge der Vertreibungen, die mit den Franzosenkriegen einhergegangen sind, einst den Weg nach Irdning gefunden. Rupert Hofer gründete dort das Großhandelshaus - im Angebot damals: Landesprodukte wie Getreide, Lebzelter und Saatgut sowie Gebrauchsgegenstände aus Wachs.

Eine erlesene Auswahl an Weinen, Likören und freilich Spirituosen darf bei Josef Hofer, angesiedelt am Irdninger Hauptplatz, erstanden werden © KLZ / Dorit Burgsteiner

In einem weiteren Schritt wurde eine große Landwirtschaft angeschlossen und bald schon gab es für das Unternehmen eine hohe Auszeichnung der k. u. k Monarchie. In den 1920er Jahren wandelte sich die Produktpalette und nahm Kurs auf das, was heute im Angebot ist. „Durch geschäftliche Beziehungen mit Ungarn, Slowenien und Kroatien wurde aus diesen Ländern Rohwein angeliefert, hier dann geschwefelt, gelagert und abgefüllt.“ Später kam dann die Spirituosenerzeugung dazu, und die Distanzierung vom Handel mit Landesprodukten.

Zirbenschnaps als Hauptprodukt

Die Spirituosen sind es, auf denen heute das Hauptaugenmerk ruht. Wichtigstes Produkt ist der Zirbenschnaps, der mehrmals mit Gold ausgezeichnet worden ist, vor zwei Jahren etwa beim „World Spirits Award“. „Es hat eine Zeit gegeben, in der viele Zirbenschnaps gemacht haben. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen eine gute Rezeptur zusammenbringen“, erzählt Jürgen Haas. Als das geschafft war, „haben wir uns die Marke ‚Zirbenz‘ europaweit schützen lassen“. 2005 starteten die Exporte in die USA. „Unseren Geschäftspartner habe ich im Internet kennengelernt. Die Vorbereitung war aufwändig, es hat zwei Jahre gedauert, bis die erste Flasche den Weg in die Staaten antreten konnte“, so Haas.

Der Zirbenschnaps aus dem Hause Hofer trägt den Markennamen „Zirbenz“. Mit ihm hat die Familie schon mehrfach Gold geholt, etwa beim „World Spirits Award“ © KLZ / Dorit Burgsteiner

2018 ist eine neue, 300 Quadratmeter große Produktionshalle mit vollautomatischer Abfüllanlage errichtet worden. „Und 2023 haben wir dann den ersten Schiffscontainer mit Zirbenschnaps in die USA geschickt“, berichtet Haas stolz.

Zirben aus dem Murtal

Die Zirben, aus denen der Schnaps hergestellt wird, stammen aus dem Murtal. Drei Lieferanten hat man an der Hand, rund vier Tonnen Kilogramm Zirben werden pro Jahr im Schnitt verarbeitet. Unter den zahlreichen Kunden - einige davon beliefert man schon seit gut 100 Jahren - ist auch die Rewe Gruppe, zu der etwa Billa gehört. „Unsere Produkte gibt es in 125 Filialen in der Steiermark und im Burgenland“, sagt der Firmenchef.

In der neuen, 300 Quadratmeter großen Produktionshalle steht eine vollautomatische Abfüllanlage © KLZ / Dorit Burgsteiner

Und welche Pläne hegt man für die Zukunft? „Wir möchten unter anderem die Produktpalette rund um die Zirbe weiter ausbauen und wollen dazu auch Essig herstellen“, sagt Haas.

Bis zur Übergabe an den Nachfolger dauert es zwar noch ein bisschen, Sohn Julian, der als Produktionsleiter fungiert, steht aber schon in den Startlöchern. „Es ist viel Arbeit, du arbeitest ständig. Ich habe ihn gefragt, ob er das will“, sagt Jürgen Haas. „Nach Matura und Bundesheer, habe ich die Ausbildung zum Sommelier gemacht. Ab dann war klar, dass ich im Betrieb Fuß fassen werde“, betont Julian. Damit sichert er das Bestehen des Großhandelshauses Josef Hofer, das den Namen seit 1815 trägt, für eine weitere Generation ab.